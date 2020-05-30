В Тамбовской области закончились поиски 17-летнего пропавшего подростка
Пропавший 25 мая в Мичуринском районе 17-летний подросток найден живым. Напомним, молодой человек еще 25 мая ушел из общежития, расположенного в селе Турмасово и с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Друзьям он сказал, что отправляется к знакомым в Тамбов. Парня объявили в розыск.
Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, подросток действительно находился в областном центре у приятелей. Он знал, что его разыскивают и 30 мая сам позвонил воспитателям общежития, сообщив, где он находится. К настоящему моменту молодого человека доставили обратно в общежитие.
ИСТОЧНИК KP.RU