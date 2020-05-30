2020-05-30T15:42:09+03:00
Общество

В Тамбовской области закончились поиски 17-летнего пропавшего подростка

О молодом человеке ничего не было известно с 25 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пропавший 25 мая в Мичуринском районе 17-летний подросток найден живым. Напомним, молодой человек еще 25 мая ушел из общежития, расположенного в селе Турмасово и с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Друзьям он сказал, что отправляется к знакомым в Тамбов. Парня объявили в розыск.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, подросток действительно находился в областном центре у приятелей. Он знал, что его разыскивают и 30 мая сам позвонил воспитателям общежития, сообщив, где он находится. К настоящему моменту молодого человека доставили обратно в общежитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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