С 1 июня тамбовчанам начнут перечислять выплаты на детей от 3 до 16 лет

30 Май 2020 2020-05-30T14:28:22+03:00

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С 1 июня в Тамбовской области начнут перечислять по 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети от 3 до 16 лет. По данным регионального отделения ПФР, на сегодняшний день от жителей нашего региона поступило 66 тысяч заявлений на предоставление этого разового пособия, 63 тысячи из них одобрены.

Напомним, что единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал. Заявление можно подать вплоть до 1 октября 2020 года.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и других мер соцподдержки.

- ОПФР по Тамбовской области также обращает внимание, что значительная часть обращений заполняется неверно. И ошибки в персональных данных, указание которых предусмотрено в заявлении на ежемесячную выплату и на единовременную выплату, влекут за собой отказ в установлении данных выплат, - рассказали в ОПФР по региону. - Следовательно, семьям придется повторно обращаться в ПФР или на портал госуслуг. В связи с этим мы просим тамбовчан,, чтобы они при заполнении заявления были очень внимательны и не торопились. На сайте ПФР создан специальный раздел, касающийся получения выплат, представлены ответы на вопросы по этим темам, рекомендации по заполнению заявлений и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU