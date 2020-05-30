Число заболевших коронавирусом тамбовчан приближается к 3 тысячам

30 Май 2020 2020-05-30T14:06:51+03:00

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Количество заболевших коронавирусом тамбовчан на сегодняшний день, 30 мая, достигло 2916 человек, 1088 из них выздоровели, 10 умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 71 человека. Из них 24 мужчины и 39 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, а также 8 детей от 4 до 13 лет. Все заразившиеся контактировали с заболевшими людьми.

- На госпитализации сейчас находятся 357 человек, из них диагноз «пневмония» у 282 пациентов, сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4123 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU