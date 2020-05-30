В Тамбове вернулись к идее установить памятник Николаю Рябову

30 Май 2020 2020-05-30T13:59:29+03:00

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В областном центре вернулись к идее установить памятник педагогу Николаю Рябову. В прошлом году по поводу места установки монумента среди горожан развернулись жаркие споры. Изначально его планировали установить в сквере на ул. Володарского, 39, который сейчас носит название «Спортивный». Однако местные жители высказались против этого, отмечая, что к их территории заслуженный учитель никакого отношения не имеет, да и концепции сквера, который на тот момент отремонтировали, тоже. Тогда этот вопрос вынесли на голосование. Жителм района предложили еще два места, где мог бы появиться монумент – пришкольная территория лицея №28, где работал Николай Рябов и сквер на ул. Володарского, 2 (рядом с улицей Московской). В итоге тамбовчане поддержали последний вариант. В 2019 году в администрации города объявили конкурс на разработку памятника Николаю Рябову, но он так и не состоялся. Сейчас документ о его проведении и вовсе исчез с официального сайта администрации города. При этом на минувшей неделе постановлением мэрии создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами установки монумента. Ее возглавил первый заместитель главы администрации Тамбова Алексей Власов. Также стало известно, что макет памятника уже готов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила первый заместитель председателя Тамбовской городской Думы Марина Подгорнова.

- Макет памятника подготовлен известным тамбовским скульптором Виктором Остриковым, - пишет Марина Алексеевна. – На выездном рабочем совещании по установке памятника заслуженному учителю РФ Н.А. Рябову специалисты городских коммунальных служб и профильных комитетов определили конкретное место на зеленой зоне по центральной аллее сквера им. Володарского.

ИСТОЧНИК KP.RU