ФК «Тамбов» продлил контракт с тренерами команды
Сергей Первушин и Тимур Шипшев остаются еще минимум на год
Сергей Первушин и Тимур Шипшев
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На посту тренеров ФК «Тамбов» остаются Сергей Первушин и Тимур Шипшев. Сроки предыдущего контракта у них истекали, но было принято решение продлить их.
- Срок действия очередного контракт с футбольным клубом «Тамбов» - один год, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Таким образом, оба специалиста продолжат работу в нашей команде и в новом сезоне.
ИСТОЧНИК KP.RU