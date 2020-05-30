2020-05-30T13:30:32+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» продлил контракт с тренерами команды

Сергей Первушин и Тимур Шипшев остаются еще минимум на год
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сергей Первушин и Тимур ШипшевСергей Первушин и Тимур Шипшев
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На посту тренеров ФК «Тамбов» остаются Сергей Первушин и Тимур Шипшев. Сроки предыдущего контракта у них истекали, но было принято решение продлить их.

- Срок действия очередного контракт с футбольным клубом «Тамбов» - один год, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Таким образом, оба специалиста продолжат работу в нашей команде и в новом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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