2020-05-30T13:23:16+03:00
Общество

Тамбовчане жалуются на качество питьевой воды

Проблемы возникли у жителей микрорайона ТЭЦ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Местные жители напоили руководителя ТКС водойМестные жители напоили руководителя ТКС водойФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Жители микрорайона ТЭЦ пожаловались в мэрию на качество питьевой воды. Выяснилось, что еще 23 мая, на улице Красносельская, в Совхозном переулке и др. отключали водоснабжение. Уже через день вода стала поступать горожанам, но использовать ее в качестве питьевой было невозможно. После жалобы к жителям приехали глава города Наталия Макаревич и главный управляющий директор АО «Тамбовские коммунальные системы» Геннадий Иващенко.

Директору водоканала на месте пришлось попробовать воду и забрать ее с собой на анализ.

- Администрация города Тамбова напоминает горожанам, что в случае возникновения любых аварийных ситуаций необходимо сразу обращаться в круглосуточную диспетчерскую Единой городской диспетчерской службы по номеру 72-03-39, - говорят в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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