2020-05-30T13:03:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Десятый человек умер в Тамбовской области от коронавируса

56-летний мужчина заболел после поездки в Москву
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области от коронавируса умер десятый человек. Очередной жертвой болезни стал 56-летний житель Инжавинского района, который почувствовал недомогание, вернувшись из столицы. Предположив, что у него ОРВИ, мужчина в течение недели лечился самостоятельно. В больницу он обратился с признаками двухсторонней пневмонии, после чего пациента положили в больницу и подключили к ИВЛ. Несмотря на интенсивное лечение, мужчина скончался.

- По заключению потологоанатомического исследования пневмония развилась на фоне сопутствующих заболеваний – ишемической болезни сердца, гипертонии и сахарного диабета, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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