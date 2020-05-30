Десятый человек умер в Тамбовской области от коронавируса
В Тамбовской области от коронавируса умер десятый человек. Очередной жертвой болезни стал 56-летний житель Инжавинского района, который почувствовал недомогание, вернувшись из столицы. Предположив, что у него ОРВИ, мужчина в течение недели лечился самостоятельно. В больницу он обратился с признаками двухсторонней пневмонии, после чего пациента положили в больницу и подключили к ИВЛ. Несмотря на интенсивное лечение, мужчина скончался.
- По заключению потологоанатомического исследования пневмония развилась на фоне сопутствующих заболеваний – ишемической болезни сердца, гипертонии и сахарного диабета, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU