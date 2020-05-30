В Тамбовской области режим ограничений продлили до 7 июня

30 Май 2020 2020-05-30T12:55:59+03:00

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В Тамбовской области продлили ограничительные меры до 7 июня. Очередные изменения в постановление внес глава администрации региона Александр Никитин.

Все это время для жителей сохраняется режим обязательной самоизоляции. Это касается тамбовчан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих ряд заболеваний, указанных в постановлении, а также иностранных граждан и гостей Тамбовщины, прибывших из двух столиц. Также продолжает действовать запрет на покидание места своего проживания.

Кроме этого, по 7 июня продолжает действовать запрет на работу организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и организаций питания работников. По-прежнему не допускается посещение гражданами парков, садов, скверов, набережных.

С 1 июня разрешено тренироваться спортсменам-профессионалам при условии, что возобновлены спортивные соревнования по их виду спорта.

Магазины непродовольственных товаров могут работать в торговых центрах площадью более 1500 кв.м. при условии, что площадь торгового зала магазина непродовольственных товаров составляет менее 400 кв.м., имеется отдельный вход с улицы и одновременно в торговом зале находится 1 человек на 4 кв.м. площади.

Изменения коснутся и работы МФЦ. В Тамбове и Мичуринске будут предоставляться все государственные и муниципальные услуги, но только по предварительной записи. В «муниципальных» МФЦ пока продолжат оказывать только услуги Росреестра и регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации».

В школах разрешается проведение очных консультаций индивидуально или в группах численностью не более четырёх человек, что позволит подготовить выпускников 11 классов к сдаче ЕГЭ. Сузам разрешается очное проведение итоговых экзаменов.

- Все организации, которым разрешена работа, должны строго соблюдать установленные ограничения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При этом масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция остаются обязательными требованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU