В Тамбове парк культуры и отдыха обработали от клещей

29 Май 2020 2020-05-29T17:39:50+03:00

С начала весны для удаления клещей в травмпункт больницы имени Архиепископа Луки обратились уже 280 человек Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С начала весны от укусов членистоногих пострадало 280 человек

Изменить размер текста: A A

В городском парке культуры и отдыха провели профилактическую акарицидную обработку зеленых зон от клещей. Такие меры предпринимаются ежегодно, поскольку именно весной на май и первую половину июня приходится пик клещевой активности.

В текущем году с начала весны для удаления клещей в травмпункт больницы имени Архиепископа Луки обратились уже 280 человек. Самой опасной нейроинфекцией, которую могут переносить иксодовые клещи, является клещевой вирусный энцефалит.

- Хотелось бы обратить внимание на то, что используемые специальные средства небезопасны для человека и особенно для домашних животных, поэтому в течение 3 часов мы ограничиваем доступ на территорию обработки, обозначая места обработки сигнальной лентой. Поэтому призываем горожан не подвергать себя опасности и не нарушать границы огражденных участков, - сказал директор городского парка культуры и отдыха Игорь Немков.

Добавим, что аналогичные обработки прошли на территории Автогородка. В скором времени планируется повторная обработка на стадионе парка «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU