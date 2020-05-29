В Тамбове парк культуры и отдыха обработали от клещей
В городском парке культуры и отдыха провели профилактическую акарицидную обработку зеленых зон от клещей. Такие меры предпринимаются ежегодно, поскольку именно весной на май и первую половину июня приходится пик клещевой активности.
В текущем году с начала весны для удаления клещей в травмпункт больницы имени Архиепископа Луки обратились уже 280 человек. Самой опасной нейроинфекцией, которую могут переносить иксодовые клещи, является клещевой вирусный энцефалит.
- Хотелось бы обратить внимание на то, что используемые специальные средства небезопасны для человека и особенно для домашних животных, поэтому в течение 3 часов мы ограничиваем доступ на территорию обработки, обозначая места обработки сигнальной лентой. Поэтому призываем горожан не подвергать себя опасности и не нарушать границы огражденных участков, - сказал директор городского парка культуры и отдыха Игорь Немков.
Добавим, что аналогичные обработки прошли на территории Автогородка. В скором времени планируется повторная обработка на стадионе парка «Дружба».
ИСТОЧНИК KP.RU