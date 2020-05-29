На отремонтированной улице Советской в Тамбове появятся велодорожки

29 Май 2020 2020-05-29T16:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

После ремонта дороги и тротуаров на улице Советской, на участке от улицы Максима Горького до улицы Красноармейской, по обеим сторонам дороги появятся велодорожки. Частично они уже готовы.

- Только что по дорожке проехали велосипедисты и оценили, насколько удобна дорожка, насколько легко объехать остановку. Мы продолжим устройство дорожек на тротуарах до самого конца улицы Советской, до остановки «Динамо». Конечно, мы планируем распространить эту практику и на другие улицы, проложить велодорожки в разных частях Тамбова, о чем просят наши горожане, - говорит глава города Тамбова Наталия Макаревич.

Генеральный директор Дирекции городских дорог Юрий Зарапин пояснил, что в настоящее время дорожники приступили к укладке цветной плитки на пробном участке на пересечении улиц Советской и Комсомольской. В ближайшее время специалисты Дирекции оценят качество и месторасположение дорожек, при необходимости произведут корректировки. Ширина велодорожки — 1 метр 60 сантиметров, что продиктовано нормативными документами и существующей застройкой. Расположение дорожек выбрано в соответствии с месторасположением зеленых насаждений и светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU