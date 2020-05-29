На тамбовском телевидении поменялось руководство

29 Май 2020 2020-05-29T15:48:47+03:00

Александр Соломатин уходит с должности директора ВГТРК, уступив это место Александру Колонтаеву

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Стало известно о смене руководителя телекомпании «ГТРК Тамбов». Вместо Александра Соломатина, который занимал пост директора с 2008 года, эту должность с 1 июня займет Александр Колонтаев.

Нового руководителя телекомпании руководству области 29 мая представил заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

- Александр Колонтаев имеет большой опыт работы в электронных средствах массовой информации. Долгие годы он работал на региональных телекомпаниях и радиостанциях. В последние годы возглавлял одно из рекламных агентств Тамбова, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU