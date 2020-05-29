В Тамбовской области мать, пытавшуюся вытащить сына из СИЗО, осудили за покушение на дачу взятки полицейскому

29 Май 2020 2020-05-29T16:35:28+03:00

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Прокуратура Первомайского района поддержала в районном суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».

По информации пресс-службы прокуратуры Тамбовской области, в декабре прошлого года обвиняемая пришла в кабинет начальника межрайонного отдела МВД России «Первомайский» для решения вопроса об освобождении своего сына, которого арестовали и поместили в СИЗО на 10 суток за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Полагая, что за взятку сын будет освобожден от административного ареста, мать попыталась передать стражу порядка 11 тысяч рублей, однако от незаконного вознаграждения полицейский отказался.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU