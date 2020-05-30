2020-05-30T13:42:34+03:00
Звезды

Тамбовский драмтеатр уходит на каникулы

233-й сезон подошел к концу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовский драматический театр завершает очередной 233-й сезон. Актеры так и не смогли встретиться со зрителями в преддверии ухода на каникулы - с апреля театр работал только в онлайн-режиме. За это время было показано девять спектаклей, которые посмотрели около 32 тысяч человек.

В целом же в завершающемся театральном сезоне тамбовчанам представили 641 спектаклб, которые посмотрели 101 267 человек, семь из них - премьерные.

После введения ограничений театр быстро адаптировался к новым реалиям и продолжил работать онлайн. За это время театр провел девять трансляций своих лучших спектаклей, каждая собирала по несколько тысяч зрителей. Всего показы в сети посмотрели 31 720 человек.

Новый сезон артисты надеются встретить уже при полных залах.

- Зрителей ждет премьера спектакля, который они не смогли посмотреть в этом году. 27 марта, к Международному дню театра, в драмтеатре планировали показать новую постановку «Визит дамы» по пьесе Ф. Дюрренматта режиссера Андрея Боровикова, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это бенефисный спектакль заслуженной артистки РСФСР Валентины Поповой, поставленный к её юбилею. Эта постановка откроет следующий, 234-й сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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