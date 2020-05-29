2020-05-29T17:09:43+03:00
Происшествия

В Мичуринске 25-летнему жителю грозит до пяти лет тюрьмы за вовлечение подростка в преступление

Молодой человек похитил чужой мобильник, в чем ему помог школьник
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества полицейские установили, что 25-летний подозреваемый вовлек подростка в совершение хищения телефона.

Инцидент произошел на улице 7-е Ноября микрорайона Кочетовка. Неоднократно судимый молодой человек, пользуясь авторитетом в компании несовершеннолетних, подговорил одного из подростков попросить для игры новый мобильный телефон у знакомого. После того, как мичуринец получил мобильник, он забрал его себе, а затем продал.

- Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Отделом дознания ОМД России по г. Мичуринску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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