2020-05-29T16:50:27+03:00
Общество

Лучшим воспитателем Тамбовщины стала жительница Мичуринска

Александра Грезнева работает в детском саду «Рябинушка»
Ксения АЛЕШИНА
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Старший воспитатель детского сада комбинированного вида №25 «Рябинушка» города Мичуринска Александра Грезнева одержала победу в конкурсеСтарший воспитатель детского сада комбинированного вида №25 «Рябинушка» города Мичуринска Александра Грезнева одержала победу в конкурсеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа ХI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Впервые это мероприятие прошло в онлайн-режиме.

По результатам всех конкурсных испытаний победу одержала старший воспитатель детского сада комбинированного вида №25 «Рябинушка» города Мичуринска Александра Грезнева.

- Несмотря на то, что в этом году конкурс был проведен в дистанционной форме, это ничуть не уменьшило значимость всех конкурсных мероприятий. Конкурс представил педагогическому сообществу новые имена талантливых специалистов системы дошкольного образования области. Все конкурсанты - настоящие профессионалы своего дела, - сказала первый заместитель начальника управления образования и науки области Надежда Мордовкина.

Александра Грезнева получила денежное поощрение от Тамбовской областной организации профсоюза работников народного образования и науки, а также грант от администрации области. Теперь ей предстоит представить Тамбовщину на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Кроме того, дипломами и денежным поощрением были отмечены и лауреаты конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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