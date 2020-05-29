В Тамбовской области будут ловить пьяных водителей

29 Май 2020 2020-05-29T14:01:52+03:00

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В Тамбовской области 30 мая пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. В областном центре, а также на территории Тамбовского района проверки водителей проведут в период с 16:00 до 0:00 часов. При проведении профилактических мероприятий сотрудники полиции будут использовать патрульные автомобили без цветографических схем для скрытого контроля.

- Уважаемые граждане! Если Вам не безразлична безопасность на наших улицах и дорогах и Вам известно о выезде или движении нетрезвого водителя на транспортном средстве, незамедлительно сообщите данную информацию ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 89202361111, 53-40-67, - обращаются к тамбовчанам полицейские.

Всего же в текущем году на Тамбовщине зарегистрировано 44 ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых 13 человек погибли и 45 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU