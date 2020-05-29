2020-05-29T14:50:34+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали москвича с героином

Мужчине грозит от 10 до 20 лет тюрьмы
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове, 28 мая, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля, ППС и уголовного розыска в три часа ночи была остановлена иномарка «Хендай». За рулем автомобиля находился 31-летний житель Москвы.

При досмотре мужчины, в кармане его куртки, полицейские нашли сверток с героином массой 93,55 гр. Стражи порядка задержали москвича и доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний.

- Мужчина рассказал, что приобрел наркотики бесконтактным способом для себя. Наркотики отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по п. «Г» части 4 статьи 228. 1 УК РФ. Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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