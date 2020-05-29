2020-05-29T18:04:13+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины после ночного застолья угнал машину у друга и попал в ДТП

20-летнему парню грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть МОМВД России «Знаменский» 28 мая поступила информация об угоне автомобиля «Дэу Матиз». Выяснилось, что накануне житель поселка Первомайское приехал на свою дачу, а утром обнаружил пропажу своего автомобиля.

Во время патрулирования на территории деревни Яблоневка сотрудники полиции нашли автомобиль с техническими повреждениями, который по госномерам был идентифицирован с угнанным. Вскоре стражи порядка вышли на след угонщика и задержали его. Им оказался 20-летний житель села Воронцовка.

Как оказалось, молодой человек гостил на даче у приятеля. После ночного застолья в пять часов утра ему захотелось прокатиться на чужой машине. Не спросив разрешения у ее владельца, парень отправился в путь. Однако буквально сразу же попал в ДТП.

В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания. Его вину отягощает тот факт, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии парня арестовали на 10 суток ареста. В настоящее время угонщик находится в изоляторе временного содержания.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. На нем также лежит ответственность по возмещению материального ущерба, причиненного собственнику транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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