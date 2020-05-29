2020-05-29T13:18:02+03:00
Происшествия

Тамбовчанин похитил трактор и инструменты с базы: для кражи мужчина специально нанял манипулятор

Сельхозтехнику преступник продал, а все остальное сдал в пункт приема металлов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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22-летний тамбовчанин, оставшийся без работы, решил совершить кражу с базы на ул. Бастионной города Тамбова, на которой он раньше трудился. Мужчина знал, что территория предприятия не охраняется, и он может беспрепятственно проникнуть туда. Для совершения преступления молодой человек нанял манипулятор, с помощью которого погрузил в свой автомобиль гидронасос, циркулярную пилу, точильный станок, двигатель, колеса от дробилки. Также он похитил трактор «Беларусь», который в тот же день продал. Остальные инструменты и приспособления вор сдал в пункт приема металлолома.

Владельцы пропавшей техники обнаружили исчезновение и обратились за помощью в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову. Полицейские исследовали место совершения кражи, нашли и опросили водителя манипулятора, установили пункт приема металлолома, куда сдали похищенное. Выяснили личности и покупателей краденого трактора. Все это помогло выйти на преступника.

- После задержания мужчина признался в краже, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейскими устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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