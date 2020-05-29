В Тамбове ликвидировали стихийный рынок на ул. Чичерина

29 Май 2020 2020-05-29T11:37:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова совместно с полицейскими, после многочисленных жалоб тамбовчан, ликвидировали несанкционированный стихийный рынок в районе дома №44Б по улице Чичерина.

Жителям близлежащих домов не нравилось, что торговые палатки и машины с товаром частично загромождали и без того узкий тротуар и парковку, зеленые зоны были вытоптаны, а после продавцов регулярно оставался торговый мусор.

По данным специалистов комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг, эта городская территория не предназначена для торговли.

- С 26-го по 28-е мая на территории проводились дежурства и разъяснительная работа с торгующими, - говорит председатель комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова Татьяна Долгих. - Мы провели профилактическую беседу с каждым продавцом отдельно. Пока не определено место для осуществления уличной торговли в этом микрорайоне, поэтому каждому из продавцов мы предложили места на Центральном рынке, на ярмарках выходного дня и на других ярмарках, проводимых на территории города.

Сейчас незаконная торговля по ул. Чичерина, 44Б прекращена, но представители администрации города и полицейские продолжат вести ежедневные дежурства.

ИСТОЧНИК KP.RU