2020-05-29T11:37:56+03:00
Общество

В Тамбове ликвидировали стихийный рынок на ул. Чичерина

На нелегальных торговцев пожаловались местные жители
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова совместно с полицейскими, после многочисленных жалоб тамбовчан, ликвидировали несанкционированный стихийный рынок в районе дома №44Б по улице Чичерина.

Жителям близлежащих домов не нравилось, что торговые палатки и машины с товаром частично загромождали и без того узкий тротуар и парковку, зеленые зоны были вытоптаны, а после продавцов регулярно оставался торговый мусор.

По данным специалистов комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг, эта городская территория не предназначена для торговли.

- С 26-го по 28-е мая на территории проводились дежурства и разъяснительная работа с торгующими, - говорит председатель комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова Татьяна Долгих. - Мы провели профилактическую беседу с каждым продавцом отдельно. Пока не определено место для осуществления уличной торговли в этом микрорайоне, поэтому каждому из продавцов мы предложили места на Центральном рынке, на ярмарках выходного дня и на других ярмарках, проводимых на территории города.

Сейчас незаконная торговля по ул. Чичерина, 44Б прекращена, но представители администрации города и полицейские продолжат вести ежедневные дежурства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области будут ловить пьяных водителей
Тамбовчанин похитил трактор и инструменты с базы: для кражи мужчина специально нанял манипулятор
В Моршанске без вести пропал 79-летний пенсионер
В Тамбове ликвидировали стихийный рынок на ул. Чичерина
Больше тысячи тамбовчан бессимптомно переболели коронавирусом
Тамбовчанка за рулем такси, пытаясь избежать столкновения, протаранила столб
В Тамбовской области смягчили ограничительные меры по коронавирусу
К розыску пропавшего тамбовского подростка подключилась прокуратура
Подозреваемого в убийстве 101-летнего тамбовского ветерана заключили под стражу
Родители тамбовских школьников не получали компенсации за питание
Жительнице Моршанского района предъявили обвинение в оскорблении полицейских: женщина устроила конфликт с сотрудниками ГИБДД, задержавшими несовершеннолетнего мотоциклиста
В Мичуринске на строительство путепровода потратят более 1,4 миллиарда рублей
Жителя Тамбовщины, до смерти избившего приятеля из ревности, приговорили к 10 годам колонии
Тамбовчанин незаконно хранил боеприпасы у себя в сарае
В Мичуринске потерявшая управление иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода
В Тамбовской области откладывается открытие купального сезона
Мошенники «развели» тамбовскую учительницу на полмиллиона рублей
За сутки коронавирус нашли у 73 тамбовчан
На Тамбовщине разыскивают 17-летнего подростка