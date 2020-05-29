Больше тысячи тамбовчан бессимптомно переболели коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T10:46:45+03:00

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За последние сутки, 29 мая, в Тамбовской области выявили еще 73 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся составляет сейчас 2845. Сообщается, что 1022 человека переболели коронавирусом в бессимптомной форме.

Среди новых случаев 29 мкужчин и 37 женщин в возрасте от 10 до 78 лет, а также 7 детей, самому младшему из которых всего 1 месяц, а старшему – 16 лет. Двое заболевших приехали из других регионов, все остальные контактировали с прибывшими из других областей.

- На госпитализации находятся 353 человека, из них диагноз «пневмония» у 272 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, - На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 4052 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU