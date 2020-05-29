2020-05-29T10:00:30+03:00
Происшествия

Тамбовчанка за рулем такси, пытаясь избежать столкновения, протаранила столб

В больнице оказались два пассажира автомобиля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Потерявшее управление авто врезалось в световую опоруПотерявшее управление авто врезалось в световую опоруФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Два человека пострадали в аварии, которая произошла 28 мая в 10 часов 55 минут на Липецком шоссе в районе дома №81 города Мичуринска. По данным регионального УГИБДД, 38-летняя водитель службы такси на автомобиле «Лифан Х50», попыталась избежать столкновения с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-2114», водитель которого осуществлял перестроение. Женщина стала объезжать машину, но потеряла управление своим авто, выехала с дороги и врезалась в световую опору.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Лифан Х50»: 36-летний и 44-летняя женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по тамбовской области. – Пострадавших доставили в ТОГБУЗ «ГБ им. С.С. Брюхоненко».

В аварии пострадали мужчина и женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии пострадали мужчина и женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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