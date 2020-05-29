В Тамбовской области смягчили ограничительные меры по коронавирусу

29 Май 2020 2020-05-29T09:19:13+03:00

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В Тамбовской области внесли изменения в действующие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин.

Сообщается, что в регионе снят запрет на проведение заседаний руководящих органов политических партий, их региональных и других структурных подразделений.

При этом проводить заседания можно только при условии соблюдения дополнительных мер санитарной безопасности.

- К ним относятся: обеспечение «входного фильтра» с обязательным измерением бесконтактным способом температуры у участников мероприятия, использование средств индивидуальной защиты (перчатки, маски, антисептики), соблюдение социальной дистанции, проведение дезинфекции помещений и оборудования и регулярное проветривание, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU