К розыску пропавшего тамбовского подростка подключилась прокуратура

28 Май 2020 2020-05-28T18:11:02+03:00

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Обстоятельства исчезновения 17-летнего подростка, который 25 мая ушел из общежития в селе Турмасово Мичуринского района и пропал, станут предметом прокурорской проверки. Как выяснилось, молодой человек был "неблагополучным" и сейчас прокуратуру интересует, занимались ли мальчиком соответствующие органы.

- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет своевременности и достаточности мер, принимаемых к нему как к лицу, состоящему на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Также, для того, чтобы ускорить поиски подростка прокурор района провел оперативное совещание с участием представителей Мичуринского МСО СУ СК РФ по Тамбовской области и подразделений уголовного розыска и ПДН МОМВД России «Мичуринский».

ИСТОЧНИК KP.RU