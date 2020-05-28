2020-05-28T18:11:02+03:00
Происшествия

К розыску пропавшего тамбовского подростка подключилась прокуратура

17-летний молодой человек исчез 25 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Обстоятельства исчезновения 17-летнего подростка, который 25 мая ушел из общежития в селе Турмасово Мичуринского района и пропал, станут предметом прокурорской проверки. Как выяснилось, молодой человек был "неблагополучным" и сейчас прокуратуру интересует, занимались ли мальчиком соответствующие органы.

- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет своевременности и достаточности мер, принимаемых к нему как к лицу, состоящему на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Также, для того, чтобы ускорить поиски подростка прокурор района провел оперативное совещание с участием представителей Мичуринского МСО СУ СК РФ по Тамбовской области и подразделений уголовного розыска и ПДН МОМВД России «Мичуринский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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