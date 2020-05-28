2020-05-28T18:01:23+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве 101-летнего тамбовского ветерана заключили под стражу

Кроме того, мужчине придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу
Ксения АЛЕШИНА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя СУ СК РФ по Тамбовской области об избрании 46-летнему подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство его внучки (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, страшная трагедия произошла днем, 26 мая этого года, в селе Тулиновка Тамбовского района. Злоумышленник, разбив окно, проник в дом к ветерану, где ударил 101-летнего пенсионера и его внучку несколько раз топором по голове, после чего скрылся.

Пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственницу госпитализировали в больницу. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. По предварительной информации, из дома ветерана ничего не пропало.

- В настоящее время следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление истинного мотива совершенных преступлений. Проведен осмотр места происшествия, медицинское освидетельствование подозреваемого, его допрос и проверка показаний на месте, допрошены потерпевшая и основные свидетели, назначены ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая для определения психического состояния фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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