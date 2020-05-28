2020-05-28T17:00:07+03:00
Происшествия

Жительнице Моршанского района предъявили обвинение в оскорблении полицейских: женщина устроила конфликт с сотрудниками ГИБДД, задержавшими несовершеннолетнего мотоциклиста

Уголовное дело возбудили после того, как видео скандала попало в Интернет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области предъявили обвинение в оскорблении полицейских 37-летней местной жительнице.

По версии следствия, 17 мая в селе Серповое Моршанского района сотрудники ДПС МОМВД России «Моршанский» задержали подросток на мопеде, не имевшего прав. Во время оформления административного материала на месте задержания появились местные жители, которые вступили в конфликт с сотрудниками полиции. При этом одна из участниц, родственница подростка, при общении с полицейскими публично высказывала нецензурные, оскорбительные и унизительные слова в адрес одного из них. Все происходящее записывалось на видео, которое попало в сеть и вызвало активное обсуждение.

- В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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