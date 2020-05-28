Родители тамбовских школьников не получали компенсации за питание

28 Май 2020 2020-05-28T17:31:37+03:00

Прокуратура выявила нарушения в Мичуринске, Мичуринском районе и в Мучкапской средней школе

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Находившимся в апреле и мае на дистанционном обучении школьникам из многодетных семей полагалась денежная выплата в качестве компенсации недополученных обедов. Однако родители нескольких школ области денег так и не получили. Нарушения прокуратура выявила в центре социальных услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района. Только после прокурорской проверки выплаты за апрель с нарушением установленного срока, поступили в семьи.

Не получали ни продуктовые наборы, ни денежные компенсации родители учеников Мучкапской средней общеобразовательной школы.

- Благодаря прокурорскому вмешательству семьи получили продуктовые наборы, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Проведение надзорных мероприятий в этой сфере правоотношений продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU