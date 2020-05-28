Родители тамбовских школьников не получали компенсации за питание
Находившимся в апреле и мае на дистанционном обучении школьникам из многодетных семей полагалась денежная выплата в качестве компенсации недополученных обедов. Однако родители нескольких школ области денег так и не получили. Нарушения прокуратура выявила в центре социальных услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района. Только после прокурорской проверки выплаты за апрель с нарушением установленного срока, поступили в семьи.
Не получали ни продуктовые наборы, ни денежные компенсации родители учеников Мучкапской средней общеобразовательной школы.
- Благодаря прокурорскому вмешательству семьи получили продуктовые наборы, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Проведение надзорных мероприятий в этой сфере правоотношений продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU