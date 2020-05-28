2020-05-28T16:30:54+03:00
Общество

В Мичуринске на строительство путепровода потратят более 1,4 миллиарда рублей

Планируется, что работы на объекте завершатся к ноябрю 2023 года
Ксения АЛЕШИНА
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Общая длина участка автодороги вместе с путепроводом составит более 2 км.Общая длина участка автодороги вместе с путепроводом составит более 2 км.Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске появится путепровод, на строительство которого направят более 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, в наукограде решат проблему обеспечения бесперебойной транспортной связи центральной части города и его отдаленного микрорайона – Кочетовки, одного из самых густонаселенных на сегодняшний день.

Также строительство путепровода позволит укрепить фундамент экономики города, Так, часть специалистов планируют привезти с собой, а другую часть вакансий предложат местным жителям. Возведением объекта займется ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна».

- Проект строительства путепровода в Мичуринске получил положительное заключение экспертизы в конце прошлого года. Заказчиком работ является ТОГКУ «Тамбовавтодор». Сооружение возведут в несколько этапов. Так, сначала построят дорогу от проспекта Мичурина до Автовазовской улицы с развязкой в одном уровне, затем сделают подпорные стены путепровода и его насыпи. После приступят к строительству мостового сооружения, который предусматривает четыре полосы движения протяженностью 386,06 метров. Общая длина участка автодороги вместе с путепроводом составит более 2 км. Завершить все работы на объекте планируется в ноябре 2023 года, - пояснили в пресс-службе администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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