Жителя Тамбовщины, до смерти избившего приятеля из ревности, приговорили к 10 годам колонии
В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Знаменского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, обвиняемый вместе со своей девушкой приехал из Москвы в Мичуринск. В наукограде они остановились у общего знакомого. Наутро все трое стали распивать спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, обвиняемый решил отправиться за добавкой. Когда он находился в магазине, ему позвонила девушка и рассказала, что хозяин квартиры пристает к ней.
Вернувшись домой, обвиняемый из ревности нанес приятелю удары руками и ногами по голове, а также другим частям тела. Потерпевший потерял сознание, а обвиняемый вместе со своей спутницей покинули место происшествия.
- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. За три месяца до совершения указанного преступления он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU