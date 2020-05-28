Жителя Тамбовщины, до смерти избившего приятеля из ревности, приговорили к 10 годам колонии

28 Май 2020 2020-05-28T15:41:19+03:00

Оказалось, что товарищ оказывал его подруге знаки внимания, пока он ходил в магазин

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В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Знаменского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, обвиняемый вместе со своей девушкой приехал из Москвы в Мичуринск. В наукограде они остановились у общего знакомого. Наутро все трое стали распивать спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, обвиняемый решил отправиться за добавкой. Когда он находился в магазине, ему позвонила девушка и рассказала, что хозяин квартиры пристает к ней.

Вернувшись домой, обвиняемый из ревности нанес приятелю удары руками и ногами по голове, а также другим частям тела. Потерпевший потерял сознание, а обвиняемый вместе со своей спутницей покинули место происшествия.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. За три месяца до совершения указанного преступления он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU