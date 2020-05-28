В Тамбовской области откладывается открытие купального сезона
В Тамбовской области откладывается старт купального сезона, который обычно начинается с 1 июня. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности области Александр Ефименко.
- У нас проводится плановая подготовка к купальному сезону. Проводится обследование пляжей, работают ГИМС, идет обучение матросов-спасателей. Но санитарно-эпидемиологическая обстановка пока не позволяет разрешить посещение пляжей, - говорит Александр Ефименко. - Согласно постановлению администрации области, в настоящее время для тамбовчан ограничивается посещение берегов рек, водоемов, озер и рекреационных зон.
Самовольное посещение зон купания грозит жителям региона штрафами.
ИСТОЧНИК KP.RU