В Тамбовской области откладывается открытие купального сезона

28 Май 2020 2020-05-28T13:10:49+03:00

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В Тамбовской области откладывается старт купального сезона, который обычно начинается с 1 июня. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности области Александр Ефименко.

- У нас проводится плановая подготовка к купальному сезону. Проводится обследование пляжей, работают ГИМС, идет обучение матросов-спасателей. Но санитарно-эпидемиологическая обстановка пока не позволяет разрешить посещение пляжей, - говорит Александр Ефименко. - Согласно постановлению администрации области, в настоящее время для тамбовчан ограничивается посещение берегов рек, водоемов, озер и рекреационных зон.

Самовольное посещение зон купания грозит жителям региона штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU