Тамбовчанин незаконно хранил боеприпасы у себя в сарае

28 Май 2020 2020-05-28T14:54:41+03:00

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В Тамбовском районе мужчина попался на незаконном хранении боеприпасов. Полицейские нашли в сарае у жителя Тулиновки по улице Карла Маркса 70 патронов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину.

Теперь мужчину ждет уголовное наказание. Согласно статье 222 УК РФ, незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- Действующим законодательством поощряется добровольная сдача оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств путем освобождения от уголовной ответственности их владельцев. Не может признаваться добровольной сдачей предметов их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию, - обращаются к жителям Тамбовщины в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU