Мошенники «развели» тамбовскую учительницу на полмиллиона рублей

28 Май 2020 2020-05-28T12:26:13+03:00

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В Тамбове 38-летняя учительница одного из учебных заведений областного центра стала жертвой мошенников. Женщина рассказала полицейским, что ей несколько раз звонили незнакомые абоненты с разных телефонных номеров и сообщили о незаконном оформлении кредита на ее лицевой счет. Позднее выяснилось, что звонки поступали со стационарных номеров операторов, зарегистрированных в Москве. Мошенники потребовали от нее срочно сообщить свои реквизиты и коды банковской карты, чтобы решить проблему.

Аферисты убедили тамбовчанку совершить совершенно ненужную для нее финансовую операцию – перевести несколькими траншами имеющиеся на ее счету деньги на указанные мошенниками шесть номеров сотовой связи. Женщину заверили в том, что после этого оформленный на нее кредит будет якобы погашен. Доверчивая учительница сделала так, как ей сказали, и перевела мошенникам через банкомат 550 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в крупном размере. Санкцией статьи наказание виновному определяется в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч. Правда, виновного сотрудникам полиции по анонимным чекам и квитанциям найти будет очень нелегко. Полиция просит незамедлительно сообщать о подобных незаконных предложениях незнакомцев или мнимых «служащих банка» по телефонам 79-09-54 или 102, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU