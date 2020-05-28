2020-05-28T12:26:13+03:00
Происшествия

Мошенники «развели» тамбовскую учительницу на полмиллиона рублей

Доверчивая женщина перечислила аферистам крупную сумму денег
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове 38-летняя учительница одного из учебных заведений областного центра стала жертвой мошенников. Женщина рассказала полицейским, что ей несколько раз звонили незнакомые абоненты с разных телефонных номеров и сообщили о незаконном оформлении кредита на ее лицевой счет. Позднее выяснилось, что звонки поступали со стационарных номеров операторов, зарегистрированных в Москве. Мошенники потребовали от нее срочно сообщить свои реквизиты и коды банковской карты, чтобы решить проблему.

Аферисты убедили тамбовчанку совершить совершенно ненужную для нее финансовую операцию – перевести несколькими траншами имеющиеся на ее счету деньги на указанные мошенниками шесть номеров сотовой связи. Женщину заверили в том, что после этого оформленный на нее кредит будет якобы погашен. Доверчивая учительница сделала так, как ей сказали, и перевела мошенникам через банкомат 550 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в крупном размере. Санкцией статьи наказание виновному определяется в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч. Правда, виновного сотрудникам полиции по анонимным чекам и квитанциям найти будет очень нелегко. Полиция просит незамедлительно сообщать о подобных незаконных предложениях незнакомцев или мнимых «служащих банка» по телефонам 79-09-54 или 102, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области откладывается открытие купального сезона
Мошенники «развели» тамбовскую учительницу на полмиллиона рублей
За сутки коронавирус нашли у 73 тамбовчан
На Тамбовщине разыскивают 17-летнего подростка
В Тамбове водитель за рулем «Audi 80» разгромил остановку
Тамбовчанина оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому
СберЛогистика продолжает расширять географию своего присутствия в российских регионах
В Тамбовской области заработала горячая линия по вопросам детского летнего отдыха
На семи улицах Тамбова не будет света
В Тамбове задержали мошенницу, которая обменяла деньги пенсионерки на билеты банка приколов
В микрорайоне «Рабочий поселок» города Мичуринска стартовал ремонт дорог
Тамбовские полицейские задержали парня и девушку, которые делали «закладки» с наркотиками
В Тамбовской области библиотеки возобновили свою работу
В Тамбовской области «Нива» вылетела в кювет и перевернулась
За сутки на Тамбовщине коронавирусом заболели еще 77 человек
Осенью в Тамбове сформируют список дворов, которые благоустроят в 2021 году
В Тамбове 79-летний пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе
Тамбовские прокуроры через суд добиваются блокировки сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатки
В Тамбовской области от коронавируса умер 58-летний мужчина
В Тамбовской области зарубили топором 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Тамбовчанин, до смерти избивший бомжа, выслушал приговор
Восемь улиц Тамбова останутся без света
Тамбовчанин исцарапал монтировкой машину соседа по многоэтажке
Мэрия Тамбова недоплатила 4 млн рублей взносов на капремонт муниципальных помещений