2020-05-28T13:50:52+03:00
Происшествия

В Мичуринске потерявшая управление иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода

69-летнего мужчину на месте осмотрели медики, обошлось без госпитализации
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Из-за столкновения двух машин пострадал пешеходИз-за столкновения двух машин пострадал пешеходФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 27 мая в 11 часов 5 минут на улице Новая города Мичуринска в районе дома №7. По данным регионального УГИБДД, 48-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Renault Sandero» столкнулась с автомобилем «Geely MK-Cross», под управлением 22-летней девушки, которая двигалась по главной дороге. От удара «Renault Sandero» по инерции продолжил движение и выскочил на тротуар, где в это время находился 69-летний мужчина.

- В результате аварии пешеход, на которого наехал автомобиль, получил травмы, пенсионера на месте происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К розыску пропавшего тамбовского подростка подключилась прокуратура
Подозреваемого в убийстве 101-летнего тамбовского ветерана заключили под стражу
Родители тамбовских школьников не получали компенсации за питание
Жительнице Моршанского района предъявили обвинение в оскорблении полицейских: женщина устроила конфликт с сотрудниками ГИБДД, задержавшими несовершеннолетнего мотоциклиста
В Мичуринске на строительство путепровода потратят более 1,4 миллиарда рублей
Жителя Тамбовщины, до смерти избившего приятеля из ревности, приговорили к 10 годам колонии
Тамбовчанин незаконно хранил боеприпасы у себя в сарае
В Мичуринске потерявшая управление иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода
В Тамбовской области откладывается открытие купального сезона
Мошенники «развели» тамбовскую учительницу на полмиллиона рублей
За сутки коронавирус нашли у 73 тамбовчан
На Тамбовщине разыскивают 17-летнего подростка