В Мичуринске потерявшая управление иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода

28 Май 2020 2020-05-28T13:50:52+03:00

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Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 27 мая в 11 часов 5 минут на улице Новая города Мичуринска в районе дома №7. По данным регионального УГИБДД, 48-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Renault Sandero» столкнулась с автомобилем «Geely MK-Cross», под управлением 22-летней девушки, которая двигалась по главной дороге. От удара «Renault Sandero» по инерции продолжил движение и выскочил на тротуар, где в это время находился 69-летний мужчина.

- В результате аварии пешеход, на которого наехал автомобиль, получил травмы, пенсионера на месте происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU