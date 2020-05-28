2020-05-28T11:00:24+03:00
Происшествия

На Тамбовщине разыскивают 17-летнего подростка

Житель Мичуринского района Егор Бучнев пропал 25 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Егор БучневЕгор БучневФото: СУ СК России по Тамбовской области
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В Тамбовской области разыскивают 17-летнего Егора Бучнева. Молодой человек днем 25 мая ушел из общежития в селе Турмасово Мичуриснкого района и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Как выяснили в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области, где по факту безвестного исчезновения подростка проводят проверку, Егор, со слов друзей, планировал уехать к знакомым в Тамбов.

Приметы: на вид 17-19 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в черную кофту с логотипом «Найк», черные спортивные брюки.

Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения несовершеннолетнего или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону: 8-915-670-86-14 (дежурный по управлению).

ИСТОЧНИК KP.RU

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