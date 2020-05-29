2020-05-29T12:31:36+03:00
Происшествия

В Моршанске без вести пропал 79-летний пенсионер

Разыскивается Николай Алексеевич Калинин
Ксения АЛЕШИНА
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Пожилой мужчина ушел из дома 7 мая текущего года и до сих пор не вернулсяПожилой мужчина ушел из дома 7 мая текущего года и до сих пор не вернулсяФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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В Моршанске следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения и местонахождение 79-летнего Калинина Николая Алексеевича, который 7 мая 2020 года ушел из дома по улице Кооперативной и до сих пор не вернулся. Был одет: спортивные брюки черного цвета, футболка синего цвета. При себе имел паспорт, ключи.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения мужчины или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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