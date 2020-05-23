Игроки, тренеры и администрация ФК «Тамбов» сдали тесты на коронавирус
Футбольный клуб «Тамбов» практически в полном составе прошел тестирование на коронавирус. Об этом сообщил врач команды Андрей Шункевич.
- На отчетной неделе мы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. К счастью, результаты у всех футболистов, персонала клуба и сотрудников офиса отрицательные, - говорит медик. - Сегодня аналогичный тест сдаст Гиорги Шелия, который позже всех прибыл в расположение команды. Также, по личным обстоятельствам остался дома Сослан Таказов. Результат его теста ждем в ближайшее время.
Кроме того, скоро нам предстоит пройти еще одно обследование - на выявление антител. О результатах клуб сообщит позже.
ИСТОЧНИК KP.RU