2020-05-23T16:03:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Игроки, тренеры и администрация ФК «Тамбов» сдали тесты на коронавирус

Исследование показало, что в клубе больных нет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Футбольный клуб «Тамбов» практически в полном составе прошел тестирование на коронавирус. Об этом сообщил врач команды Андрей Шункевич.

- На отчетной неделе мы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. К счастью, результаты у всех футболистов, персонала клуба и сотрудников офиса отрицательные, - говорит медик. - Сегодня аналогичный тест сдаст Гиорги Шелия, который позже всех прибыл в расположение команды. Также, по личным обстоятельствам остался дома Сослан Таказов. Результат его теста ждем в ближайшее время.

Кроме того, скоро нам предстоит пройти еще одно обследование - на выявление антител. О результатах клуб сообщит позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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