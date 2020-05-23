В Пушкинской библиотеке Тамбова появится мемориальная доска

23 Май 2020 2020-05-23T13:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Год Памяти и Славы, когда празднуется 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны, главная книжная сокровищница Тамбовщины отмечает свое 190-летие. В ознаменование этих двух событий в здании библиотеки на улице Интернациональной областного центра будет открыта мемориальная доска, установленная на средства, собранные коллективом библиотеки. На ней увековечат имена 11 фронтовиков.

Два из них особенно интересны. Это известный библиотековед, библиограф Александр Сапогов, чье 100-летие со дня рождение отмечается в этом году. Другое, еще более громкое имя для многих – Илья Шатров, военный музыкант, капельмейстер, автор вальса «На сопках Маньчжурии». В предвоенные годы композитор трудился в качестве секретаря в Пушкинской библиотеке.

- Дата торжественного открытия нового мемориального знака станет известна после окончания режима самоизоляции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU