Тамбовчанин украл со стройки 27 батарей

23 Май 2020 2020-05-23T12:55:11+03:00

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21 мая в дежурную часть полиции поступила информация о краже стройматериалов с территории строящегося дома в селе Крутые Выселки Тамбовского района. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подъехав на своем автомобиле, вор отжал доски в деревянном ограждении и похитил со стройки 27 радиаторов отопления. Выяснилось, что кражу совершил 34-летний мужчина, работавший на стройке. Он даже заранее выложил на сайте объявление о продаже батарей и нашел покупателя. Но сбыть краденое ему не удалось – похитителя задержали полицейские. Жителя Уварово доставили в отдел, где он признался в преступлении.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража»., - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Санкцией статьи наказание определяется в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU