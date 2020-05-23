2400 человек заболели коронавирусом в Тамбовской области

23 Май 2020 2020-05-23T12:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области достигло 2400 человек, 815 из них выздоровели, 7 умерли. За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 79 человек, среди них 23 мужчины и 55 женщин в возрасте от 20 до 86 лет, а также 6-летняя девочка. Один зараженный приехал из другого региона, 78 контактировали с прибывшими из других областей.

- На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 3360 человек, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения инфекции. – На госпитализации находятся 351 человек, из них с диагнозом «пневмония» - 259 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU