2020-05-23T12:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

2400 человек заболели коронавирусом в Тамбовской области

За последние сутки статистику пополнили еще 79 жителей региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Количество заболевших за последние сутки увеличилось на 79 человекКоличество заболевших за последние сутки увеличилось на 79 человек
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области достигло 2400 человек, 815 из них выздоровели, 7 умерли. За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 79 человек, среди них 23 мужчины и 55 женщин в возрасте от 20 до 86 лет, а также 6-летняя девочка. Один зараженный приехал из другого региона, 78 контактировали с прибывшими из других областей.

- На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 3360 человек, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения инфекции. – На госпитализации находятся 351 человек, из них с диагнозом «пневмония» - 259 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актриса мичуринского театра получила звание «Заслуженной артистки РФ»
В Пушкинской библиотеке Тамбова появится мемориальная доска
Тамбовчанку подозревают в кредитном мошенничестве
Тамбовчанин украл со стройки 27 батарей
2400 человек заболели коронавирусом в Тамбовской области
Тамбовские предприниматели поверили аферисту, который представлялся высокопоставленным ГИБДДшником
Поликлинику №6 Тамбова присоединяют к 3-й горбольнице
Режим ограничений на Тамбовщине продлится до конца мая
Тамбовчанина будут судить за распространение экстремистских аудиозаписей в соцсети
В Мичуринске отремонтируют детскую поликлинику
«Тамбовская сетевая компания» получила предупреждение от антимонопольной службы
Сотрудники пульмонологического отделения тамбовской областной больницы не получили выплаты за лечение больных коронавирусом
В Тамбвской области полицейские задержали четырех человек с наркотиками
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал, при каких условиях возможна отмена самоизоляции