Поликлинику №6 Тамбова присоединяют к 3-й горбольнице

23 Май 2020 2020-05-23T12:20:19+03:00

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В Тамбове произойдет объединение двух лечебных учреждений. Поликлиника № 6 вольется в структуру ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Тамбова». Соответствующее постановление подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Как объясняют в администрации региона, решение принято в целях повышения качества и доступности медицинской помощи жителям областного центра: третья горбольница обладает более мощной диагностической базой и дополнительными возможностями для развития поликлинической службы.

- Прежде всего, повышается доступность специализированной медицинской помощи. Жителям Тамбова, которые относятся к шестой поликлинике, будет намного проще, например, пройти томографию и эндоскопические исследования, - считает первый заместитель начальника управления здравоохранения Ольга Виницкая. - Кроме того, в третьей больнице больше узконаправленных специалистов, а также более мощная лабораторно-диагностическая служба.

ИСТОЧНИК KP.RU