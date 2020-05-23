Поликлинику №6 Тамбова присоединяют к 3-й горбольнице
В Тамбове произойдет объединение двух лечебных учреждений. Поликлиника № 6 вольется в структуру ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Тамбова». Соответствующее постановление подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Как объясняют в администрации региона, решение принято в целях повышения качества и доступности медицинской помощи жителям областного центра: третья горбольница обладает более мощной диагностической базой и дополнительными возможностями для развития поликлинической службы.
- Прежде всего, повышается доступность специализированной медицинской помощи. Жителям Тамбова, которые относятся к шестой поликлинике, будет намного проще, например, пройти томографию и эндоскопические исследования, - считает первый заместитель начальника управления здравоохранения Ольга Виницкая. - Кроме того, в третьей больнице больше узконаправленных специалистов, а также более мощная лабораторно-диагностическая служба.
ИСТОЧНИК KP.RU