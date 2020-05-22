2020-05-22T19:36:43+03:00
Общество

Режим ограничений на Тамбовщине продлится до конца мая

Торговые центры, кафе и рестораны не возобновят свою работу, а жителям, как и прежде, нельзя гулять
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчанам еще неделю придется провести на самоизоляцииТамбовчанам еще неделю придется провести на самоизоляции
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Ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции, в Тамбовской области продлены до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин.

- Все это время обязаны соблюдать режим самоизоляции тамбовчане в возрасте старше 65 лет, а также страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, системы кровообращения, хронической болезнью почек 3-5 стадии, перенесшим трансплантацию органов и тканей, а также имеющим злокачественные новообразования, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, до 31 мая продолжает действовать запрет на деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, а также на посещение гражданами, зон рекреации, парков, садов, скверов, пляжей, водных объектов и участков с прилегающими к ним берегами, используемых для отдыха.

До особого распоряжения приостановлена деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов, торговых точек, за исключением аптек, салонов оптики и специализированных объектов розничной торговли, где продают средства связи и заключают договоры на оказание услуг связи.

Запрет также не касается объектов розничной торговли, где реализуют зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты, химчисток, пунктов выдачи товаров, заказов, осуществляемых в форме электронной торговли (без услуг примерки), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров. Указанные объекты розничной торговли, осуществляющие розничную продажу продовольственных товаров, вправе продавать непродовольственные товары при условии, что доля продажи продовольственных товаров в общем товарообороте составляет не менее 60 процентов.

До особого распоряжения приостановлена деятельность бань, душевых, саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения. Организации могут вести деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения при отсутствии заказчика в помещении при проведении работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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