2020-05-22T17:05:49+03:00
Общество

«Тамбовская сетевая компания» получила предупреждение от антимонопольной службы

На организацию в УФАС пожаловался предприниматель, который не согласился с выставленной ему стоимостью вывоза мусора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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20 мая 2020 года Тамбовское УФАС России выдало предупреждение АО «Тамбовская сетевая компания» о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поводом для выдачи предупреждения послужило обращение индивидуального предпринимателя.

АО «Тамбовская сетевая компания», как единый региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами занимается сбором и вывозом мусора на территории региона. Ранее АО «ТСК» направило бизнесмену проект договора на оказание услуг по обращению с ТКО, в котором указало формулу для расчета объема мусора только исходя из нормативов накопления. При этом возможности оплачивать фактический объем мусора предпринимателю не дали. Также мусоровывозящая компания не указала фиксированную цену на предоставляемую услугу, как это требуется по закону.

- Такие действия регионального оператора свидетельствуют о навязывании невыгодных для индивидуального предпринимателя условий договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также могут привести к установлению различных цен на услугу по обращению с ТКО и к созданию дискриминационных условий, что запрещено Законом о защите конкуренции, - сообщает УФАС по Тамбовской области.

В итоге АО «ТСК» предупредили о внести изменения в типовой договор на оказание услуг по обращению с мусором, а также в договоры, заключенные с организациями, которые работают в нежилых помещениях многоквартирных домов в срок до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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