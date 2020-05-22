2020-05-22T18:01:53+03:00
Общество

Тамбовчанина будут судить за распространение экстремистских аудиозаписей в соцсети

Мужчина опубликовал на своей странице запрещенную музыку
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 37-летний местный житель привлекается к административной ответственности за распространение в сети Интернет экстремистских материалов. Установлено, что на своей странице в социальной сети он разместил ряд аудиозаписей, признанных судом запрещенными в РФ.

- Указанные материалы были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц, что в соответствии со ст.20.29 КоАП РФ расценивается как массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении тамбовчанина производство по делу об административном правонарушении по ст.20.29 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в районный суд. Мужчине грозит штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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