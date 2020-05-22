Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал, при каких условиях возможна отмена самоизоляции

22 Май 2020 2020-05-22T15:30:09+03:00

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22 мая глава администрации области Александр Никитин поделился ситуацией в регионе в связи с принятыми ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Он отметил, что возвращение к нормальной жизни произойдет только в случае устойчивой тенденции к снижению заболеваемости.

Ситуация будет оцениваться с учетом главных критериев Роспотребнадзора: коэффициент распространения инфекции — не более 0,5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.

В Тамбовской области коэффициент распространения инфекции не превышает единицу, тестированием охвачено 100 человек на 100 тысяч населения, уровень смертности - один из самых низких по России, но количество свободных коек - менее половины. Однако на следующей неделе, как отметил глава региона, коечный фонд увеличится до 1007.

- Мы хотим работать, говорят все тамбовчане. И я тоже за то, чтобы быстрее заработали все сектора экономики, включая общепит, гостиничный бизнес. Наш регион одним из первых в России снял ограничения в сфере услуг. И мы видим, что ситуация остается стабильной. Да, количество заболевших растет, но выявляемость увеличивается за счет увеличения количества протестированных, - сказал Александр Никитин. - Меры будут усиливаться или ослабляться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Порой в социальных сетях люди возмущены тем, что мало штрафуют. Штрафуют на самом деле достаточно, но пока человек сам не осознает важности соблюдения необходимых норм и правил, никакие штрафы не помогут. Штраф — это не самоцель, а побуждение к ответственности и самоконтролю.

Напомним, режим повышенной готовности в Тамбовской области действует до 24 мая, в ближайшее время должно быть принято решение о его сохранении или отмене, но для последнего оснований, судя по всему, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU