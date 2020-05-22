Сотрудники пульмонологического отделения тамбовской областной больницы не получили выплаты за лечение больных коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T16:33:01+03:00

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Прокуратура Октябрьского района города Тамбова встала на защиту сотрудников пульмонологического отделения областной больницы, которые не получили выплаты за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

- В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям законодательства, работникам пульмонологического отделения областной больницы, где в апреле на лечении находились пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», у которых в процессе дообследования была выявлена новая коронавриусная инфекция, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку не начислены и, соответственно, не выплачены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Теперь администрации лечебного учреждения придется устранить нарушения и принять меры по выплате стимулирующих выплат медработникам.

ИСТОЧНИК KP.RU