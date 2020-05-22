Сотрудники пульмонологического отделения тамбовской областной больницы не получили выплаты за лечение больных коронавирусом
Прокуратура Октябрьского района города Тамбова встала на защиту сотрудников пульмонологического отделения областной больницы, которые не получили выплаты за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.
- В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям законодательства, работникам пульмонологического отделения областной больницы, где в апреле на лечении находились пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», у которых в процессе дообследования была выявлена новая коронавриусная инфекция, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку не начислены и, соответственно, не выплачены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
Теперь администрации лечебного учреждения придется устранить нарушения и принять меры по выплате стимулирующих выплат медработникам.
ИСТОЧНИК KP.RU