В Мичуринске отремонтируют детскую поликлинику

22 Май 2020 2020-05-22T17:30:51+03:00

Там появится открытая регистратура, колясочная для малышей и многое другое

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В ТОГБУЗ «Городская больница №2 г. Мичуринска» по ул. Липецкое шоссе д. 95 приступили к капитальному ремонту. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

- В детской поликлинике заработает открытая регистратура, появится крытая колясочная, зона комфортного ожидания, комната для кормления малышей, обновленные просторные кабинеты врача-офтальмолога, врача-отоларинголога в соответствии с требованиями санитарных правил и современным оборудованием, - сообщили в лечебном учреждении.

Ранее в детскую поликлинику закупили новое современное оборудование стоимостью более 13 млн. рублей: УЗИ-аппараты, лор-комбайн, офтальмологическое оборудование для проверки зрения у детей.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU