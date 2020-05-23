Тамбовские предприниматели поверили аферисту, который представлялся высокопоставленным ГИБДДшником

23 Май 2020 2020-05-23T12:34:33+03:00

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В конце прошлого года в полицию Тамбова поступило три заявления от обманутых предпринимателей, которые рассказали, что неизвестный мужчина, представляясь сотрудником УГИБДД по Тамбовской области, созванивался с представителями фирм, осуществляющими ремонт зданий, благоустройство приусадебной территории, и предлагал выгодные подряды. После того, как представитель фирмы выезжал в ГИБДД для заключения письменного договора, мошенник настойчиво просил купить по дороге несколько бутылок дорогого алкоголя и положить деньги на телефонные номера якобы больших начальников службы ГИБДД. Потраченные средства мужчина обещал вернуть. После того, как представители фирм выполняли его требования, аферист назначал встречу здания ГИБДД. Естественно, никто их там не ждал. Более того, никто из действующих сотрудников не знал представителя ГИБДД под такой фамилией и не располагал сведениями о предстоящих ремонтных работах. Каждый из обманутых сотрудников фирм в надежде заключить выгодный подряд потратил от 20 до 70 тысяч рублей из личных средств и средств организаций. После обращения бизнесменов в полицию там возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Вскоре оперативники установили, что мошенник мог находиться в Краснодарском крае. Отправившись туда в служебную командировку полицейские задержали 26-летнего мужчину, у него нашли десятки сим-карт, телефонов и банковских карт. В серии телефонных преступлений мужчина сознался. Вскоре его привезли в Тамбов. Сейчас установлена его причастность к серии аналогичных преступлений на территории Пскова, Орла, Москвы и Сочи.

- Расследование трех уголовных дел было соединено в одно производство, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время его расследование закончено и дело передается в суд. Жителю Краснодарского края грозит до пяти лет лишения свободы.

У мужчины нашли сим-карты, телефоны и банковские картыФото: УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU