2020-05-23T12:34:33+03:00
Происшествия

Тамбовские предприниматели поверили аферисту, который представлялся высокопоставленным ГИБДДшником

Мужчина оказался жителем Краснодарского края
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Афериста задержали на территории Краснодарского краяАфериста задержали на территории Краснодарского краяФото: УМВД России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В конце прошлого года в полицию Тамбова поступило три заявления от обманутых предпринимателей, которые рассказали, что неизвестный мужчина, представляясь сотрудником УГИБДД по Тамбовской области, созванивался с представителями фирм, осуществляющими ремонт зданий, благоустройство приусадебной территории, и предлагал выгодные подряды. После того, как представитель фирмы выезжал в ГИБДД для заключения письменного договора, мошенник настойчиво просил купить по дороге несколько бутылок дорогого алкоголя и положить деньги на телефонные номера якобы больших начальников службы ГИБДД. Потраченные средства мужчина обещал вернуть. После того, как представители фирм выполняли его требования, аферист назначал встречу здания ГИБДД. Естественно, никто их там не ждал. Более того, никто из действующих сотрудников не знал представителя ГИБДД под такой фамилией и не располагал сведениями о предстоящих ремонтных работах. Каждый из обманутых сотрудников фирм в надежде заключить выгодный подряд потратил от 20 до 70 тысяч рублей из личных средств и средств организаций. После обращения бизнесменов в полицию там возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Вскоре оперативники установили, что мошенник мог находиться в Краснодарском крае. Отправившись туда в служебную командировку полицейские задержали 26-летнего мужчину, у него нашли десятки сим-карт, телефонов и банковских карт. В серии телефонных преступлений мужчина сознался. Вскоре его привезли в Тамбов. Сейчас установлена его причастность к серии аналогичных преступлений на территории Пскова, Орла, Москвы и Сочи.

- Расследование трех уголовных дел было соединено в одно производство, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время его расследование закончено и дело передается в суд. Жителю Краснодарского края грозит до пяти лет лишения свободы.

У мужчины нашли сим-карты, телефоны и банковские карты Фото: УМВД России по Тамбовской области

У мужчины нашли сим-карты, телефоны и банковские картыФото: УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актриса мичуринского театра получила звание «Заслуженной артистки РФ»
В Пушкинской библиотеке Тамбова появится мемориальная доска
Тамбовчанку подозревают в кредитном мошенничестве
Тамбовчанин украл со стройки 27 батарей
2400 человек заболели коронавирусом в Тамбовской области
Тамбовские предприниматели поверили аферисту, который представлялся высокопоставленным ГИБДДшником
Поликлинику №6 Тамбова присоединяют к 3-й горбольнице
Режим ограничений на Тамбовщине продлится до конца мая
Тамбовчанина будут судить за распространение экстремистских аудиозаписей в соцсети
В Мичуринске отремонтируют детскую поликлинику
«Тамбовская сетевая компания» получила предупреждение от антимонопольной службы
Сотрудники пульмонологического отделения тамбовской областной больницы не получили выплаты за лечение больных коронавирусом
В Тамбвской области полицейские задержали четырех человек с наркотиками
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал, при каких условиях возможна отмена самоизоляции