В Тамбвской области полицейские задержали четырех человек с наркотиками

22 Май 2020 2020-05-22T16:06:13+03:00

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Тамбовские полицейские задержали четырех человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В первом случае стражи порядка в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у 40-летнего тамбовчанина два грамма героина.

Во втором случае сотрудники полиции нашли в Тамбове тайник с наркотиками, где находилось два грамма гашиша. Выяснилось, что его разместил 26-летний житель города Рассказово, который ранее уже задерживался по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также полицейские изъяли 10 граммов марихуаны у 18-летнего жителя Моршанского района. Еще 15 граммов марихуаны обнаружено у 49-летнего жителя города Мичуринска.

- Все наркотические средства изъяты и переданы на экспертизу. По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU