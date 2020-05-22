2020-05-22T15:02:16+03:00
Происшествия

В Мичуринском районе разыскивается 43-летний мужчина

Алексей Машков без вести пропал 17 мая
Ксения АЛЕШИНА
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Следователи просят помощи в поисках без вести пропавшего мужчиныСледователи просят помощи в поисках без вести пропавшего мужчиныФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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В Мичуринском районе следователи устанавливают разыскивают 43-летнего Алексея Машкова. Ночью, 17 мая 2020 года, мужчина отдыхал в лесу рядом с садовым товариществом «Сосновый угол», расположенным неподалеку от села Старое Тарбеево, после чего ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.

Особые приметы: татуировка на левом плече с надписью «Плесецк», послеоперационный шрам на правой икроножной мышце.

Был одет: черные брюки, черные носки, черная футболка.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения мужчины или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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