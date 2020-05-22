В Мичуринском районе разыскивается 43-летний мужчина
В Мичуринском районе следователи устанавливают разыскивают 43-летнего Алексея Машкова. Ночью, 17 мая 2020 года, мужчина отдыхал в лесу рядом с садовым товариществом «Сосновый угол», расположенным неподалеку от села Старое Тарбеево, после чего ушел в неизвестном направлении.
Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.
Особые приметы: татуировка на левом плече с надписью «Плесецк», послеоперационный шрам на правой икроножной мышце.
Был одет: черные брюки, черные носки, черная футболка.
- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения мужчины или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU