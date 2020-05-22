В Тамбове к осени появятся три новых детских сада

22 Май 2020 2020-05-22T13:43:23+03:00

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Осенью в Тамбове откроются три новых детских сада. По словам исполняющей обязанности заместителя главы администрации города Тамбова Кристины Четыриной, их возведение ведется с опережением сроков.

Так, в детском саду «Подснежник», расположенном на улице Астраханской, 281 уже завершается отделка помещений, устройство инженерных сетей, а также проводится благоустройство. Строительство дошкольного учреждения началось в июле 2019 года, а завершить его планируют к сентябрю текущего года.

Еще один новый детский сад под названием «Клубничка» появится на улице Серпуховской, 5. На данный момент в дошкольном учреждении подходят к концу устройство инженерных сетей, ведется отделка, благоустраивается прилегающая территория. Детский сад начали строить в августе прошлого года. Планируется, что он распахнет свои двери для маленьких тамбовчан в сентябре этого года.

Третий детский сад «Винни-Пух» расположился на переулке Проектный, 5. В настоящее время там продолжаются работы по строительству, отделке и благоустройству. Планируемый срок сдачи дошкольного учреждения намечен на ноябрь 2020 года.

- Что касается руководства и педагогического состава строящихся детских садов, на текущий момент назначены руководители и утверждены штатные расписания во всех трех учреждениях. Разработано положение о конкурсном отборе педагогов, который состоится в мае-июне, открыта запись на устройство детей. Согласно плану комплектования, в детском саду «Подснежник» будут организованы 350 мест, в том числе 170 мест для детей раннего возраста. В детском саду «Клубничка» - 190 мест, среди которых 50 мест предназначены для самых маленьких. Детский сад «Винни-Пух» примет 350 ребят, в том числе 170 детей до трех лет. Полностью комплектование воспитанниками закончится до 1 июня, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU